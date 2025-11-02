鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-02 17:20

前美國總統歐巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕川普政府的「無法無天與魯莽行徑」。

歐巴馬嚴厲批評川普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，歐巴馬在支持維吉尼亞州州長候選人 Abigail Spanberger 及紐澤西州候選人 Mikie Sherrill 的集會上，對川普政府提出嚴厲批評。

歐巴馬對支持者表示：「讓我們面對現實吧，我們的國家和政策現在正處於非常黑暗的境地。」

他指出，每天白宮都會推出「無法無天、魯莽、惡意，以及完全瘋狂的新一輪行為」。

歐巴馬批評美國總統川普的「混亂關稅政策」，以及將國民警衛隊部署到美國各大城市的做法。

他還抨擊國會中的共和黨人，即便知道川普越線，也未能加以制衡。此外，歐巴馬對企業領袖、律師事務所與大學如此快速地「屈服」以討好川普，也感到十分訝異。

週六稍晚，歐巴馬在紐澤西州紐瓦克集會支持 Sherrill 時，也重申對川普政府的批評。他形容川普政府的日常行為像「萬聖節，但都是惡作劇，沒有任何糖果」。

歐巴馬甚至以諷刺口吻提及川普的決策，例如在聯邦政府停擺期間仍對白宮部分區域進行裝修。

他諷刺道：「公平地說，他也專注於一些重要議題，比如鋪平玫瑰花園地面以免人們弄髒鞋子，還有斥資 3 億美元建造一個舞廳。」

民調顯示民主黨候選人領先

最新民調顯示，46 歲的 Spanberger 在維吉尼亞州明顯領先共和黨候選人、副州長 Winsome Earle-Sears。Spanberger 曾任六年國會議員，也有中央情報局背景。

不過，在紐澤西州，多數民調顯示 Sherrill 僅個位數領先共和黨候選人、63 歲的前州議員 Jack Ciatterelli。