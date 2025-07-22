川普怒轟歐巴馬親製「俄羅斯騙局」！美情報單位揭2016年選舉造假指控

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 14:43

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當地時間週一（21 日），美國總統川普在社群媒體上發文，強烈指控前總統歐巴馬親自策劃並炮製了俄羅斯「通俄門」騙局。

川普怒轟歐巴馬親製「俄羅斯騙局」。(圖：Shutterstock)

川普聲稱，前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、前總統拜登及其他多位民主黨人士也涉入其中，這是一場「世紀大罪」，證據確鑿，對美國國家安全構成嚴重威脅。然而，川普並未提供具體證據。

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美情報部門曝內幕 歐巴馬政府曾偽造川普「通俄」資料

美國國家情報總監辦公室於上週五（18 日）發布的聲明指出，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）披露的證據顯示，2016 年時任總統歐巴馬及其國家安全內閣成員，曾在川普贏得總統選舉後，試圖藉由偽造情資，推翻其勝選結果。

聲明進一步指出，在 2016 年總統選舉前的數個月，美國情報單位曾達成一致共識，認為俄羅斯並無干預選舉的明確意圖與能力。

當時的國家情報總監克拉珀（James Clapper）也曾於 2016 年 12 月 7 日表示，外國對手並未透過網路攻擊改變選舉結果。

然而，僅兩天後的 12 月 9 日，白宮召集國安會高層會議重新檢視俄羅斯問題。

根據會議紀錄，克拉珀助理其後發送電郵要求情報部門「根據總統（即歐巴馬）的指示」，詳細說明俄羅斯「為影響 2016 年大選而採用的工具和行動」。

這份報告由美國國家情報總監辦公室牽頭，中情局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國安局（NSA）及國土安全部均有參與。

此外，聲明也揭露，歐巴馬政府官員曾向《華盛頓郵報》等主流媒體發布虛假訊息，宣稱俄羅斯透過網路手段試圖影響或干預選舉。

假情報引爆後續彈劾與美俄緊張

最終，2017 年 1 月 6 日，一份新情報報告正式出爐，指稱俄羅斯協助川普勝選。然而，這份報告的結論卻與幾個月前情報界的共識相矛盾。

美國國家情報總監辦公室聲明稱，調查證實該評估是基於不可信的假訊息製成，進而引發隨後數年對川普的彈劾與調查，也造成美俄關係持續惡化。

情報總監加巴德強調，這些揭露證明，美國政府最高層曾策劃一場「叛國陰謀」，她已將所有相關文件提交給美國司法部，並呼籲對涉案人員進行調查與起訴。