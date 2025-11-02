鉅亨網新聞中心 2025-11-02 21:50

本週將迎來全球製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 調查的經濟健康檢查，同時英國、澳洲等多國央行也將做出利率決策，而北美地區也已結束夏令時間。

本週操盤筆記：全球PMI調查、多國央行決策、美國結束夏令時間(圖:Shutterstock)

由於美國政府關門已進入第 2 個月，原定非農數據等官方數據可能繼續延遲發表。因此，本週市場將把「更明亮的聚光燈」投向私人部門的經濟數據。這些替代性的數據來源在聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，使市場對 12 月是否進一步降息產生疑慮之後，重要性相對上升。

本週操盤筆記 (1102-1108)

1. 美國市場焦點：數據真空與鷹派聯準會

聯準會上週宣布降息 25 個基點，但主席鮑爾的整體言論不如預期鴿派。他明確表示，12 月是否會進一步降息「遠非板上釘釘」。此言論使得原本幾乎篤定會降息的市場產生了疑慮。鮑爾還指出，可能需要官方數據恢復發布，才能決定是否進行第三次連續降息。

由於美國政府關門已進入第二個月，這使得市場和政策制定者無法獲得官方經濟數據。原定發布的月度非農就業數據預計將延遲。因此，市場將對私營部門數據投以更明亮的聚光燈。下週關鍵的美國數據發布包括 S&P Global 和 ISM 的製造業和服務業 PMI、ADP 就業報告，以及密西根大學消費者信心初值。如果這些私人數據組表現疲軟，將可能重新燃起市場對 12 月降息的預期。

2. 英國央行：保持觀望

市場普遍預期英國央行 (BoE) 將維持政策利率在 4.0% 不變，從而結束過去一年季度性降息的步伐。

儘管英國通膨率目前為 3.8%，仍高於央行 2% 的目標，但近期 PMI 數據顯示增長雖緩慢但有所改善，且價格壓力有所降溫。

特別是英國 Flash PMI 投入價格指數已降至 11 個月低點，表明去年的預算案帶來的通膨影響正在減輕。決策者可能希望在即將發布的預算案 (預計將增加稅收並可能抑制經濟增長) 之後，再評估經濟前景的變化。儘管市場不預期下週降息，但預計政策制定者將保留寬鬆傾向。

3. 全球增長與貿易

本週全球將發布一系列 PMI 數據，提供全球經濟健康狀況的檢查。早前數據顯示，強勁的美國增長延續至 10 月，但對政府政策 (尤其是關稅) 的擔憂導致美國的商業信心減弱。

非美方面，雖然印度、泰國和越南的製造業銷售有所上升，但日本、台灣和加拿大等多個經濟體報告出現下滑，這些下滑常歸咎於美國關稅。

在貿易方面，儘管川習會確認了短期的貿易協議，但美國最高法院將於 11 月 5 日聽取有關總統徵收關稅權力的口頭辯論，這可能會再次引發市場對關稅問題的關注。

4. 股市與 AI 擔憂