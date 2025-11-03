鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 06:00

蘋果對新科技的追趕腳步，在 AI 領域似乎慢半拍。當谷歌、微軟乃至 Android 陣營的競爭對手紛紛以 AI 為賣點掀起手機革命，這家以創新著稱的科技巨頭卻顯得格外克制，但最新發表的 iPhone 17 系列用市場表現證明，在用戶用腳投票的消費戰場，紮實的硬體升級與精準的性價比策略，仍能讓蘋果鎮定自若。

市值破4兆美元！沒有AI加持 蘋果為何也能贏？（圖：Shutterstock）

iPhone 17 發售當日，蘋果官網多次崩潰，京東、天貓旗艦店首批現貨 15 分鐘內售罄，閒魚未拆封標準版溢價 300-500 元 (人民幣，下同)，Pro Max 版本更被炒高上千元。

《澎湃新聞》報導，網紅主播李佳琦坦言「賣太好拿不到貨，自己預定的 Pro Max 都沒出貨，且北京用戶一周前在京東下單的基礎款，訂單顯示仍需要等待 23 天出貨，「一機難求」的熱度與去年 iPhone 16 因 AI 功能跳票遭遇的冷遇形成鮮明對比。

從產品策略來看，iPhone 17 堪稱「違背祖訓」。它打破「大更新 - 小更新」的擠牙膏節奏，以「誠意堆料」姿態直面競爭：入門版儲存空間從 128GB 翻倍至 256GB，全系列標配 A19 晶片，120Hz 高刷屏 (2020 年 Android 已普及的配置，蘋果終於在 2025 年採用)；更輕薄的 iPhone Air 同步亮相，被視為對折疊螢幕的探路。

價格上，基礎版反而比前代直降 1000 元，營造出「高配低價」的性價比氛圍。這份「誠意」背後是友商的步步緊逼。

當 Android 陣營捲完硬體捲體驗、談完拍照談 AI，甚至跨界兼容蘋果生態時，蘋果「8G+IOS>16G」的敘事逐漸失效。去年全球手機市場成長 7%，蘋果市佔率下跌 0.9%,

iPhone 17 的熱銷，本質是用戶用錢包投票，在 AI 概念尚未轉化為剛需功能的當下，「性價比回歸」與「生態確定性」比花俏賣點更實在。

儘管 AI 功能缺位、A19 與 Android 旗艦性能拉不開差距、Air 被調侃為「解決 7000 元以上無單攝機型問題」，iPhone 17 系列仍交出漂亮答卷。開賣首月銷量破百萬，國補政策下標準版預售遠售遠供應超預期，蘋果緊急要求供應加產，這傳遞出明確訊號，也就是當前階段 AI 並非智慧手機核心賣點。

資本市場對蘋果態度也在改變。過去兩年因 AI 佈局滯後，蘋果股價承壓，如今則靠著「沒有顛覆但足夠對症」的策略重獲認可。

最新財報顯示，蘋果第四財季及全年毛利率達 47.2%，超越此前預期，未來預計維持在 47%-48%。每賣一支 iPhone，都為 App Store、Apple Music 等高利潤服務輸送用戶，生態高牆持續加強。

即便 Android 廠商「強兼蘋果」，OV 實現跨裝置互聯、小米「致敬」設計甚至相容充電寶——蘋果仍透過 Mac OS「iPhone 鏡像」等功能，讓全家桶用戶難以脫離生態。

更關鍵的是，蘋果 AI 佈局並未停滯。接近合作夥伴人士透露，Apple Intelligence 有望在今年底前在中國市場落地，這意味著兩個月後國內 AI 手機競爭恐將迎來變數。