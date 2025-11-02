蘋果新Mac要等到2026！高層暗示2025年不再推電腦新品
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果近日在財報電話會議中透露，2025 年剩餘時間內，可能不會再推出新的 Mac 系列新品。
根據《MacRumors》報導，蘋果財務長 Kevan Parekh 在週四（31 日）的電話會議中表示：「關於 Mac，我們預計將面臨與去年同期推出的 M4 MacBook Pro、Mac mini 及 iMac 相比的非常嚴峻的挑戰。」
這似乎暗示，蘋果 2025 年第四季的 Mac 營收相比 2024 年第四季可能不會有明顯增長，原因很可能是本季推出的新 Mac 新品將比去年同期更少。
換句話說，他暗示蘋果在 2025 年沒有發布新 Mac 產品的計畫。
本月早些時候，蘋果僅為最低階的 14 吋 MacBook Pro 更新了 M5 晶片，但並未推出搭載 M5 Pro 或 M5 Max 晶片的 MacBook Pro 型號，Mac mini 與 iMac 也未進行任何硬體更新。
根據《AppleInsider》先前報導，搭載 M5 Pro 和 M5 Max 晶片的 MacBook Pro 將於 2026 年推出，而 Parekh 的發言似乎支持這一推測。
Mac mini 與 iMac 搭載 M5 晶片的版本也可能排在 2026 年，而 MacBook Air、Mac Studio 及 Mac Pro 則一直傳聞將於明年更新。
市場上也傳出蘋果計畫推出一款搭載 A18 Pro 或 A19 Pro 晶片的低價 MacBook，原定於 2025 年底或 2026 年初上市。
不過，Parekh 的發言顯示，早期 2026 年推出的可能性更高。這款產品預計將成為 M1 晶片 MacBook Air 的精神續作，而 M1 MacBook Air 目前仍在美國沃爾瑪 (WMT-US) 獨家販售，價格為 599 美元。
