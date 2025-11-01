鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-01 11:10

聯發科周五 (31 日) 召開法說會，宣布拿下第二個 ASIC 專案，預計 2028 年起貢獻營收；台達電周四 (30 日) 召開法說會，看好 AI 動能旺到明年，泰國 3 座新廠則預計年底投產；川習會結果出爐，在稀土、芬太尼等議題達成協議，以下為本周大事回顧。

聯發科法說、台達電法說、川習會結果出爐，本周大事回顧。(圖：聯發科提供)

〈聯發科法說〉宣布第二個 ASIC 專案到手 上調 AI ASIC 市場規模

聯發科 (2454-TW) 周五 (31 日) 召開法說會，執行長蔡力行宣布，拿下第二個 ASIC 專案，預計 2028 年開始貢獻營收，並上修整體潛在市場規模 (TAM) 預估，預計 2028 年 AI ASIC 的市場規模至少達 500 億美元，聯發科目標市占率達 10% 至 15%。

副董事長暨執行長蔡力行表示，第四季受惠旗艦型智慧型手機、GB10 專案以及車用晶片營收強勁成長，有助抵銷消費性電子產品季節性下滑的影響，預期第四季營收約 1421-1501 億元，季增 0-6%，全年美元營收則將創新高，達 190 億美元。

至於第三季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至 46.5%，達財測下緣區間，為 17 季來低點，單季稅後純益 252.21 億元，季減 9.4%，年減 0.5%，每股稅後純益 15.84 元，不過累計前三季仍大賺超過 5 個股本，每股稅後純益達 51.76 元。

〈台達電法說〉AI 動能暢旺到明年 泰國三座新廠年底投產

台達電 (2308-TW) 周四 (30 日) 召開法說，經營階層表示，AI 電源、液冷散熱需求持續暢旺、產能吃緊，第四季可望維持穩健成長、明年也不錯，因應需求，年底前泰國將有三座新廠陸續投產，今、明二年資本支出維持 400 億元高檔。

只談 1 小時 40 分！川習會成果出爐：芬太尼關稅砍半、稀土協議、農產品回購

根據《CNBC》報導，美國總統川普周四 (30 日) 與中國國家主席習近平於南韓會晤後宣布，已與中國達成為期一年的稀土與關鍵礦產協議，同時將中國進口芬太尼相關產品的關稅削減一半至 10%。

〈日月光法說〉明年 AI 封測業績再增 10 億美元 並上調資本支出

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周四 (30 日) 召開法說會，財務長董宏思表示，受惠 AI 與高效能運算 (HPC) 需求強勁，今年先進封測業務營收 16 億美元達標，且隨著晶圓測試、最終測試以及 CoWoS 全製程產能發酵，明年先進封測業績將再增 10 億美元，也同時上調全年資本支出，新增約數億美元。

〈國巨法說〉Q3 純益衝 3 年新高 EPS 3.1 元 AI 需求暢旺 Q4 淡季不淡

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 周四 (30 日) 召開法說，第三季受惠 AI 需求帶動，稅後純益 63.56 億元，創 3 年新高，季增 27.2%，年增 12.9%，每股純益 3.1 元，前三季稅後純益 168.83 億元，年增 7.9%，每股純益 8.22 元。

〈聯電法說〉Q3 EPS 1.2 元創一年半新高 Q4 出貨估持平

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周二 (29 日) 召開法說會，並公佈第三季財報，受惠產能利用率提升至 78%，單季稅後純益近 150 億元，季年雙增，每股稅後純益 1.2 元，創下八季來新高。展望後市，聯電預估，第四季晶圓出貨量將與第三季持平，2025 年全年出貨量將達到低雙位數 (low teens) 成長。

鴻海合作輝達在休士頓建新世代 AI 伺服器工廠 將導入人形機器人

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GTC 大會於美國華盛頓特區盛大舉辦，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉除應邀出席大會 Pregame Show，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。

〈景氣燈號〉9 月由綠轉亮黃紅燈 綜合分數暴增 4 分飆至 35 分寫半年新高