鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對標準普爾全球(SPGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.38元上修至17.75元，其中最高估值17.85元，最低估值17.22元，預估目標價為617.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.85(17.82)20.223.524.08
最低值17.22(17.19)19.2521.3524
平均值17.59(17.37)19.6321.9524.04
中位數17.75(17.38)19.6321.8424.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值153.57億166.57億181.67億187.12億
最低值150.94億160.64億171.43億181.54億
平均值152.48億163.50億175.39億184.33億
中位數152.75億163.65億175.09億184.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.6612.5110.208.2312.35
營業收入74.42億82.97億111.81億124.97億142.08億

詳細資訊請看美股內頁：
標準普爾全球(SPGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

