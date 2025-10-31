鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對標準普爾全球(SPGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.38元上修至17.75元，其中最高估值17.85元，最低估值17.22元，預估目標價為617.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.85(17.82)
|20.2
|23.5
|24.08
|最低值
|17.22(17.19)
|19.25
|21.35
|24
|平均值
|17.59(17.37)
|19.63
|21.95
|24.04
|中位數
|17.75(17.38)
|19.63
|21.84
|24.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.57億
|166.57億
|181.67億
|187.12億
|最低值
|150.94億
|160.64億
|171.43億
|181.54億
|平均值
|152.48億
|163.50億
|175.39億
|184.33億
|中位數
|152.75億
|163.65億
|175.09億
|184.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.66
|12.51
|10.20
|8.23
|12.35
|營業收入
|74.42億
|82.97億
|111.81億
|124.97億
|142.08億
詳細資訊請看美股內頁：
標準普爾全球(SPGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
