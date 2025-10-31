鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.71元上修至7.26元，其中最高估值7.86元，最低估值5.68元，預估目標價為151.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.86(8.89)
|10.75
|13.64
|9.46
|最低值
|5.68(5.68)
|4.25
|6.46
|9.46
|平均值
|7.16(6.84)
|8.29
|10.3
|9.46
|中位數
|7.26(6.71)
|8.21
|10.9
|9.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.00億
|143.78億
|166.00億
|134.00億
|最低值
|102.86億
|90.27億
|100.76億
|134.00億
|平均值
|114.57億
|124.67億
|138.96億
|134.00億
|中位數
|115.37億
|125.27億
|143.01億
|134.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|5.12
|營業收入
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
|95.20億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至151.5元，幅度約12.22%
- 記憶體價格飆漲比黃金還猛 業界大老：大多頭正要開始
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至130元，幅度約4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇