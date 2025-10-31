鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元

search icon



Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.71元上修至7.26元，其中最高估值7.86元，最低估值5.68元，預估目標價為151.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.86(8.89)10.7513.649.46
最低值5.68(5.68)4.256.469.46
平均值7.16(6.84)8.2910.39.46
中位數7.26(6.71)8.2110.99.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.00億143.78億166.00億134.00億
最低值102.86億90.27億100.76億134.00億
平均值114.57億124.67億138.96億134.00億
中位數115.37億125.27億143.01億134.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.664.75-5.44-2.615.12
營業收入169.22億187.93億123.18億130.03億95.20億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWDC

威騰電子138.13-2.30%

