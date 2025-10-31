鉅亨網新聞中心 2025-10-31 10:00

‌



記憶體價格飆漲比黃金還猛 業界大老：大多頭正要開始。(圖:shutterstock)

根據集邦科技（TrendForce）最新數據，2025 年第三季 DRAM 合約價較去年同期大幅上漲 171.8%。此波記憶體價格漲勢猛烈，甚至超越了國際現貨黃金的同期漲幅，顯示當前市場供需失衡的嚴重性。DDR（雙倍資料速率）是記憶體條的核心標準，高階品類高頻寬記憶體（HBM）成為此輪漲價的核心驅動力。

‌



AI 產能結構性轉移 HBM 成稀缺資源

此輪漲價的核心邏輯在於 AI 運算對高階記憶體晶片的強勁需求，導致整體產能發生結構性轉移。自 2022 年 ChatGPT 問世引爆 AI 熱潮後，全球晶片製造商便加速將更多產能轉向 HBM 的生產，以滿足伺服器與 AI 資料中心的需求。

國際研究機構 Yole Group 預計，2025 年主要用於 GPU 生產的 HBM 產品營收將接近翻倍，至約 340 億美元。預測至 2030 年，HBM 市場將維持 33% 的年複合成長率，屆時其營收將超過 DRAM 市場總營收的五成以上。

製造商策略轉向 DDR4 供應面臨停產

為追求更高的獲利空間，控制全球 DRAM 市場約七成市佔的韓國三星與 SK 海力士等大廠，正加速朝高階晶片轉型。這些主要製造商已陸續調整策略，計畫在 2025 年底至 2026 年初逐步減少甚至完全停止 DDR4 顆粒的生產，將產能全面轉往利潤更高、技術更先進的 DDR5 及 HBM 產品。

此舉直接壓縮了 DDR4 的市場供應空間，導致產量減少，市場供不應求。加上先前經銷商為因應漲價趨勢大量囤貨鎖價，進一步加劇了民用市場現貨流通量的短缺。

晶片價格飆升為記憶體製造商帶來豐厚獲利。韓國 KB 證券預估，三星在 7 至 9 月期間，其標準 DRAM 業務營業利益率已達 40%，HBM 業務更高達 60%。

然而，價格壓力也隨之轉嫁至下游產業。英國個人電腦製造商 Raspberry Pi 已宣布調漲價格，指出記憶體成本較一年前上漲約 120%。手機大廠如小米集團，也公開將不同版本手機間的價差過大，歸因於儲存成本持續且遠超預期的上漲。

全面缺貨漲價 30 多年頭一遭

對於未來展望，全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白表示，DRAM、NAND 快閃記憶體、固態硬碟（SSD）和機械硬碟四大儲存類別全面缺貨漲價的局面，是他三十餘年產業生涯中前所未見的。