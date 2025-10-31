鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為255.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.91元，其中最高估值0.94元，最低估值0.85元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.94(0.93)
|1.58
|2.08
|2.08
|最低值
|0.85(0.82)
|0.89
|1.11
|1.85
|平均值
|0.9(0.86)
|1.16
|1.53
|1.97
|中位數
|0.91(0.86)
|1.17
|1.53
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.71億
|29.38億
|38.14億
|42.44億
|最低值
|21.15億
|26.13億
|33.12億
|40.22億
|平均值
|21.40億
|27.25億
|34.76億
|41.33億
|中位數
|21.42億
|27.19億
|34.57億
|41.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.40
|-0.83
|-0.59
|-0.55
|-0.23
|營業收入
|4.31億
|6.56億
|9.75億
|12.97億
|16.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至255元，幅度約8.97%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為225.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至225元，幅度約20.97%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇