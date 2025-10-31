search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.91元，其中最高估值0.94元，最低估值0.85元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.94(0.93)1.582.082.08
最低值0.85(0.82)0.891.111.85
平均值0.9(0.86)1.161.531.97
中位數0.91(0.86)1.171.531.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.71億29.38億38.14億42.44億
最低值21.15億26.13億33.12億40.22億
平均值21.40億27.25億34.76億41.33億
中位數21.42億27.19億34.57億41.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.40-0.83-0.59-0.55-0.23
營業收入4.31億6.56億9.75億12.97億16.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNET

相關行情

台股首頁我要存股
Cloudflare公司222.5-2.15%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty