鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至225元，幅度約20.97%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由186元上修至225元，調升幅度20.97%。其中最高估值250元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀19位、保持中立15位、保守悲觀2位。
Cloudflare公司今(1日)收盤價為208.185元。近5日股價上漲20.97%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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