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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.85元，其中最高估值0.93元，最低估值0.79元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.93(0.88)1.291.881.92
最低值0.79(0.77)0.821.051.85
平均值0.84(0.8)1.091.461.89
中位數0.85(0.79)1.071.451.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.41億27.91億36.00億41.07億
最低值20.91億25.78億32.47億39.51億
平均值21.10億26.69億34.27億40.29億
中位數21.15億26.65億33.94億40.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.40-0.83-0.59-0.55-0.23
營業收入4.31億6.56億9.75億12.97億16.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNET

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