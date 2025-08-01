鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.85元，其中最高估值0.93元，最低估值0.79元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.93(0.88)
|1.29
|1.88
|1.92
|最低值
|0.79(0.77)
|0.82
|1.05
|1.85
|平均值
|0.84(0.8)
|1.09
|1.46
|1.89
|中位數
|0.85(0.79)
|1.07
|1.45
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.41億
|27.91億
|36.00億
|41.07億
|最低值
|20.91億
|25.78億
|32.47億
|39.51億
|平均值
|21.10億
|26.69億
|34.27億
|40.29億
|中位數
|21.15億
|26.65億
|33.94億
|40.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.40
|-0.83
|-0.59
|-0.55
|-0.23
|營業收入
|4.31億
|6.56億
|9.75億
|12.97億
|16.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至225元，幅度約20.97%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至186元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至172元，幅度約6.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至162元，幅度約4.52%
下一篇