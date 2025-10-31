search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.99元，其中最高估值2.05元，最低估值1.21元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.05(2.05)3.665.77.5
最低值1.21(1.21)1.152.736.25
平均值1.83(1.8)2.844.396.72
中位數1.99(1.8)2.854.56.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,953.32億2,134.36億2,160.62億2,085.07億
最低值1,868.38億1,785.47億1,771.72億1,823.87億
平均值1,917.23億1,935.92億1,985.72億1,954.47億
中位數1,930.32億1,934.31億1,984.80億1,954.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.122.282.074.956.31
營業收入1,111.15億1,259.82億1,445.47億1,539.99億1,630.71億

詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNC

聖丁35.02-6.21%

