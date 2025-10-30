鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.75元，其中最高估值2.05元，最低估值1.21元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.05(2.2)
|3.66
|5.7
|7.5
|最低值
|1.21(1.21)
|1.15
|2.51
|6.25
|平均值
|1.74(1.68)
|2.82
|4.42
|6.72
|中位數
|1.75(1.72)
|2.85
|4.57
|6.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,949.25億
|2,134.36億
|2,160.62億
|2,085.07億
|最低值
|1,868.38億
|1,785.47億
|1,771.72億
|1,823.87億
|平均值
|1,912.10億
|1,937.46億
|1,990.43億
|1,954.47億
|中位數
|1,917.95億
|1,934.31億
|1,993.32億
|1,954.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.12
|2.28
|2.07
|4.95
|6.31
|營業收入
|1,111.15億
|1,259.82億
|1,445.47億
|1,539.99億
|1,630.71億
詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
