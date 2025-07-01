慧榮延攬聯發科前共同營運長朱尚祖 推動策略與生態系合作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-01 11:38

‌



NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (1) 日宣布，聯發科 (2454-TW) 前共同營運長朱尚祖出任公司平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。

慧榮新任平台與策略資深副總朱尚祖。(圖：慧榮提供)

慧榮指出，朱尚祖在半導體領域擁有逾 30 年領導經驗，擅長 IC 設計、行銷與全球營運，專業實力深受業界肯定。

‌



朱尚祖未來將負責推動與 PC、智慧型手機、汽車及伺服器領域中與頂尖客戶高層互動合作，加深公司在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。

此外，朱尚祖也將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作，將針對公司長期營運策略、產品組合拓展與 AI 發展方向提供策略性建議。

慧榮總經理苟嘉章表示，朱尚祖擁有豐富的產業知識與卓越的策略領導力，將成為公司高階管理團隊的重要戰力。他對巿場深刻洞見與產業人脈，將有助於我們拓展新一波成長動能，並著重在平台合作、研發布局、策略投資與產品創新等面向，助力強化公司的整體策略基礎。

朱尚祖曾擔任哲庫科技共同創辦人暨策略長，在任期間打造出一支超過 3,000 名工程師的全球團隊，並成功設計出多款先進的系統單晶片，涵蓋 6 奈米與 4 奈米製程。