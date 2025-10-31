鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-31 10:53

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 參與 NVIDIA 於首爾 COEX 廣場舉辦的「GeForce Gamer Festival – Seoul 2025」活動，帶領全球玩家同樂。同時為了慶祝 GeForce 系列在韓國推出 25 週年，輝達創辦人暨執行長黃仁勳也現身會場與玩家熱情互動，展現技嘉與輝達 (NVDA-US) 的緊密合作。

技嘉參與首爾NVIDIA GeForce Gamer Festival 攜手黃仁勳深化南韓合作。(圖：技嘉提供)

今年是 GeForce 系列在韓國的 25 週年，而作為 NVIDIA 長期策略夥伴，技嘉 AORUS 亦盛大參與本次活動，展區中以高效能電腦為主題，展出內容橫跨最新 AORUS Z890 與 X870 系列主機板、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 系列顯示卡與高效能 AORUS MASTER 18 電競筆電，充分體驗 GeForce RTX™ 50 系列產品搭載的全光線追蹤與 DLSS 4 多畫格生成等各項技術。

為展現對玩家及電競愛好者的的重視，輝達創辦人暨執行長 黃仁勳（Jensen Huang）也親臨本次活動現場與玩家熱情互動，同時感性致詞，表達玩家與合作夥伴對 GeForce 長期支持的感謝，而他的現身，也讓整體活動達到第一波高潮。