鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為19.30元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.58元，最低估值0.49元，預估目標價為19.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.58(0.58)
|0.96
|1.31
|最低值
|0.49(0.49)
|0.6
|0.7
|平均值
|0.53(0.52)
|0.81
|1.08
|中位數
|0.53(0.51)
|0.81
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|212.79億
|253.86億
|315.84億
|最低值
|207.23億
|218.98億
|215.39億
|平均值
|209.99億
|236.77億
|270.07億
|中位數
|209.60億
|236.97億
|272.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.44
|1.06
|0.97
|0.47
|0.47
|營業收入
|161.99億
|204.07億
|225.03億
|186.68億
|185.38億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
