鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為19.30元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.58元，最低估值0.49元，預估目標價為19.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.58(0.58)0.961.31
最低值0.49(0.49)0.60.7
平均值0.53(0.52)0.811.08
中位數0.53(0.51)0.811.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值212.79億253.86億315.84億
最低值207.23億218.98億215.39億
平均值209.99億236.77億270.07億
中位數209.60億236.97億272.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.441.060.970.470.47
營業收入161.99億204.07億225.03億186.68億185.38億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

