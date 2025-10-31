鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為43.00元

search icon



Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值2.2元，最低估值1.55元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.2(2.36)3.714.85.33
最低值1.55(1.28)2.172.492.39
平均值1.82(1.87)2.943.533.68
中位數1.8(1.84)3.013.373.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.74億58.10億60.24億58.37億
最低值49.18億50.07億51.41億50.46億
平均值50.82億54.38億56.15億54.41億
中位數50.98億54.06億55.67億54.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAR

