鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADRSKM-US的目標價調降至21.57元，幅度約4.3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)提出目標價估值：中位數由22.54元下修至21.57元，調降幅度4.3%。其中最高估值28.16元，最低估值15.02元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予SK Telecom Co Ltd - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀1位。

SK Telecom Co Ltd - ADR今(31日)收盤價為20.15元。近5日股價下跌4.3%，標普指數上漲2.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股SKM市場預估目標價

