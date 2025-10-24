鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為22.62元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值1.25元，最低估值0.63元，預估目標價為22.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)2.222.431.91
最低值0.63(0.63)1.41.51.91
平均值0.9(0.92)1.862.021.91
中位數0.87(0.89)1.912.051.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值127.01億130.72億132.38億135.29億
最低值118.79億121.61億121.95億135.29億
平均值121.82億125.76億127.64億135.29億
中位數121.15億125.50億127.54億135.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.173.491.772.112.35
營業收入157.85億146.26億133.93億134.76億131.56億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSKM

