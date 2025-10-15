鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估上修至0.97元，預估目標價為22.79元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.97元，其中最高估值1.25元，最低估值0.63元，預估目標價為22.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|2.16
|2.37
|1.91
|最低值
|0.63(0.63)
|1.4
|1.5
|1.91
|平均值
|0.98(0.98)
|1.88
|2.04
|1.91
|中位數
|0.97(0.95)
|1.94
|2.07
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|127.01億
|130.72億
|132.38億
|135.29億
|最低值
|120.31億
|121.82億
|123.98億
|135.29億
|平均值
|123.45億
|127.36億
|129.53億
|135.29億
|中位數
|123.41億
|127.71億
|129.98億
|135.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.17
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|營業收入
|157.85億
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為22.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為22.62元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為22.62元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為22.43元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇