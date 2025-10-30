鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.26元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.12元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.66)
|1.72
|2.87
|3.37
|最低值
|-0.12(-0.12)
|0.61
|1.54
|1.92
|平均值
|0.27(0.28)
|1.17
|1.99
|2.74
|中位數
|0.26(0.29)
|1.16
|1.89
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|79.59億
|94.23億
|111.81億
|最低值
|59.36億
|68.43億
|74.32億
|82.57億
|平均值
|62.24億
|74.58億
|85.80億
|98.25億
|中位數
|62.26億
|74.77億
|85.49億
|98.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為51.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為52.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為54.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為53.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇