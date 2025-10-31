股神年底交棒！波克夏股價5月來跌11% 分析師：「巴菲特溢價」正消失

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-31 05:50

95 歲的股神巴菲特今年底將卸任波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 執行長，由阿貝爾 (Greg Abel) 接任。自 5 月宣布交棒以來，波克夏股價已下跌 11%，同期標普 500 指數卻漲 20%，分析師認為這顯示「巴菲特溢價」正在消退。



據《華爾街日報》周四 (30 日) 報導，距離巴菲特卸任波克夏執行長還有兩個月，但公司股價已開始反映他的離去。

巴菲特的助理向該報證實，阿貝爾將接手撰寫致股東的年度信函，並主持每年的股東大會。明年起，巴菲特將以董事長身分與其他董事一同列席。

「巴菲特溢價」正在消失

巴菲特退休帶來的影響已開始浮現。自 5 月股東會以來，波克夏 B 股已下跌 11%，同期標普 500 指數上漲 20%。今年以來，波克夏股價落後基準指數的幅度創 2020 年來最大。部分分析師認為，這反映市場對波克夏失去巴菲特後的管理能力感到憂心。

波克夏正在失去「巴菲特溢價」，這指得是，投資人因爲巴菲特而願意為波克夏股票支付的額外價格。

波克夏預定周六上午公布第三季財報。但華爾街部分人士已將目光投向 2025 年之後。Keefe, Bruyette & Woods 的分析師最近將波克夏降至「表現不佳」評級。根據 FactSet 資料，這是該公司極少數獲得此評級的時期之一，先前大多出現在 2008 年金融危機前幾年。

多重挑戰壓境

KBW 分析師指出，財產巨災再保險定價預期下滑將衝擊保險業務，美中貿易戰可能影響波克夏鐵路業務營收，較低的利率可能削減波克夏龐大現金部位的回報。當然，巴菲特不再擔任執行長也是股價的潛在拖累因素。

共同撰寫該報告的 Meyer Shields 表示：「有些人對巴菲特建立了極大信心。對他們而言，這就是投資論點的起點和終點。」

巴菲特卓越的選股紀錄在投資人中建立深厚信任，使這家集團企業能夠按自己的節奏前進，幾乎不受質疑。即使 AI 股票漲勢讓市場幾乎找不到便宜標的，波克夏仍堅守尋找便宜貨的投資原則。當其他人大舉買進科技巨頭股票時，波克夏卻減持蘋果 (AAPL-US) 持股，將現金部位累積至截至 6 月底的創紀錄 3,440 億美元。

特立獨行的經營風格

波克夏不像多數上市公司召開季度電話會議或發布財務指引，財報中的部分估計和判斷對投資人來說也不夠透明。部分分析師表示，一旦巴菲特卸任，投資人可能對這些特殊做法較不寬容，但波克夏是否會提供更多透明度仍是未知數。

巴菲特還有兩個月的執行長任期，將繼續向投資界分享他的想法。根據巴菲特助理表示，感恩節致三位子女和股東的信函將於 11 月 10 日發布。

投資人看法分歧

部分投資人認為，波克夏股價下滑是在股價創下破紀錄漲勢之後才發生。巴菲特宣布消息前一天，波克夏的股價淨值比達到 1.7 倍的多年高峰，高於 1.3 倍的 10 年歷史平均值。

自 2000 年起參加公司年度股東會的 Semper Augustus 投資集團總裁 Chris Bloomstran 表示：「我完全不認為股價下跌是因為這項宣布。我認識的波克夏圈內人都對阿貝爾讚不絕口。」他指出，波克夏股價今年 6% 的漲幅仍優於 Progressive(PGR-US) 等產險公司，後者今年下跌 14%。