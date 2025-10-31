鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 08:00

歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 維持關鍵利率於 2% 不變，連三次會議按兵不動，與聯準會 (Fed) 近期降息形成政策分歧。此前一年 ECB 累計降息 2 個百分點，今年夏季起暫停。這種「背離」讓市場擔憂不同貨幣政策走向恐推高歐元兌美元匯率，削弱歐元區出口競爭力，並給通膨帶來額外壓力。

背道而馳！歐美貨幣政策分化加劇 投資人最想問的是歐元怎麼走？（圖：Shutterstock）

ECB 總裁拉加德在記者會上表示，當前通膨回落至接近 2% 目標，且美國關稅協議緩和全球貿易緊張，ECB「處於不錯位置」，但強調「仍處於高度不確定時期」。

雖然出口依賴型經濟體受美國關稅，以及歐元兌美元今年飆升 12% 衝擊，但近期商業調查顯示歐元區經濟回暖，德國基礎建設與軍備支出料將帶動明年成長。

今年第三季，歐元區 GDP 年化成長 0.9%，超出市場擔憂，拉加德對成長並不悲觀。

目前，市場普遍認為 ECB 降息週期接近尾聲，預計 2026 年底前降息機率低於 40%。