習近平出席APEC領袖峰會 稱中國對外開放大門只會越開越大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-31 10:27

‌



中國國家主席習近平周五（31 日）在亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上發表講話，表示中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。

中國國家主席習近平。（圖：人民日報）

據《新華社》報導，習近平說，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟。

‌



為此，他提出以下 5 點建議：

一是共同維護多邊貿易體制。踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。堅持世界貿易組織改革的正確方向，維護最惠國待遇、非歧視等基本原則，推動國際經貿規則與時俱進，更好保障開發中國家正當權益。

二是共同營造開放型區域經濟環境。持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程。把握《區域全面經濟夥伴關係協定》高品質實施和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》擴員契機，推動彼此對接、融合共進，為亞太自由貿易區建設聚勢匯能。

三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展。以《亞太經合組織互聯互通藍圖》實施 10 周年為契機，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。

四是共同推進貿易數位化綠色化。充分發揮數位技術對跨境貿易的促進作用，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作。破除各種綠色壁壘，拓展綠色產業、清潔能源和綠色礦產合作。中方在亞太經合組織首倡設立的亞太示範電子口岸網絡、綠色供應鏈網絡，已經成為區域貿易數位化綠色化合作的重要平台。

五是共同促進普惠包容發展。堅持以人民為中心的發展理念，著力解決發展不平衡問題，推動經濟全球化更加包容、更可持續，更好惠及地區全體人民。中方同各方合作推進高品質共建「一帶一路」，支持更多發展中國家實現現代化，為全球發展開闢新空間。