鉅亨網編輯林羿君 2025-10-31 06:30

‌



市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。

兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃。(圖:shutterstock)

隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資者最關心的問題無疑是：何時應該獲利了結或撤出市場？

‌



BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 在報告中向客戶發出警告：當一家大型 AI 公司宣布「更多資本支出」，但其股價卻不升反跌時，投資者就可能是時候退出了。

「元宇宙時刻」的定義與由來

Berezin 將這種股價下跌的情境稱為「元宇宙時刻」。這個詞源於幾年前元宇宙敘事的經驗，即科技巨頭最初投入大量資源，但最終因缺乏實質的獲利回報而導致股價崩塌，例如 Meta 曾報告數十億美元的虧損。

在 AI 領域，Berezin 認為，「元宇宙時刻」的到來將意味著市場情緒從熱情轉向懷疑。目前，大型科技公司正以前所未有的速度在晶片和資料中心等 AI 相關基礎設施上投入數千億美元。據分析，光是亞馬遜、Meta、微軟和 Alphabet 這四家核心公司，今年相關支出可能高達 3,200 億美元。

Berezin 表示：「如果發生增資股價卻下跌，那就是時候撤退了。在此之前，我們樂於維持股票配置比例略低於基準水平。」他也建議，對於難以快速反應市場轉向的投資者，應考慮鎖定部分已實現的收益。

兩大早期警訊已浮現

BCA Research 的報告同時指出，科技股近期已經出現了兩大令人擔憂的早期警訊：

1. 超大規模企業自由現金流下降

近期，在 AI 領域投入鉅資的「超大規模企業」（hyperscalers）的自由現金流有所下降。Berezin 指出，這可能暗示這些公司的資產負債表正在走弱。他將這種情況與網路泡沫破裂前電信股的狀況相提並論，認為這是需要警惕的信號。

2. 投機性股票遭到拋售

在最近幾週，受 AI 交易提振的投機性股票出現了拋售潮。Berezin 認為，量子運算、稀土和核能等相關領域股票的下跌，是 AI 產業另一個令人擔憂的跡象。

報告最後警告，許多投資者可能高估了 AI 的變革性影響及其帶來的獲利潛力。儘管 AI 最終很可能對生產力產生積極影響，但這種可能性「並不能直接等同於當前估值的合理性」。