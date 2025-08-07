search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.32元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.05元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)2.32.973.84
最低值-0.05(-0.05)0.851.32.38
平均值0.34(0.32)1.342.193.33
中位數0.32(0.31)1.272.193.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億79.95億95.97億109.85億
最低值61.82億70.01億75.33億87.67億
平均值63.13億75.41億86.97億99.17億
中位數62.93億75.39億87.11億99.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

相關行情

台股首頁我要存股
DraftKings公司44.62-1.63%

延伸閱讀



Empty