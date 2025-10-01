鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元下修至0.43元，其中最高估值0.66元，最低估值0.16元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.66)
|1.72
|2.91
|3.77
|最低值
|0.16(0.32)
|1.03
|1.58
|2.38
|平均值
|0.43(0.44)
|1.3
|2.15
|3
|中位數
|0.43(0.44)
|1.28
|1.99
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|79.90億
|94.61億
|111.81億
|最低值
|61.30億
|72.36億
|78.22億
|87.67億
|平均值
|63.66億
|75.40億
|86.96億
|98.99億
|中位數
|63.82億
|75.41億
|87.11億
|99.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
