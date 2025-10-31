鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為147.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.76元上修至5.85元，其中最高估值6.85元，最低估值4.6元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.85(6.85)15.2515.3915.71
最低值4.6(4.6)9.29.1312.34
平均值5.81(5.77)11.2912.1713.77
中位數5.85(5.76)11.2811.913.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,506.53億1,512.97億1,481.96億1,253.20億
最低值1,247.85億1,056.27億1,128.48億1,253.20億
平均值1,320.88億1,297.14億1,334.68億1,253.20億
中位數1,301.76億1,315.78億1,339.24億1,253.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

菲利浦66140.62+1.90%

