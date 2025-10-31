鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為147.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.76元上修至5.85元，其中最高估值6.85元，最低估值4.6元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.85(6.85)
|15.25
|15.39
|15.71
|最低值
|4.6(4.6)
|9.2
|9.13
|12.34
|平均值
|5.81(5.77)
|11.29
|12.17
|13.77
|中位數
|5.85(5.76)
|11.28
|11.9
|13.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,506.53億
|1,512.97億
|1,481.96億
|1,253.20億
|最低值
|1,247.85億
|1,056.27億
|1,128.48億
|1,253.20億
|平均值
|1,320.88億
|1,297.14億
|1,334.68億
|1,253.20億
|中位數
|1,301.76億
|1,315.78億
|1,339.24億
|1,253.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
