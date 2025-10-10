鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為52.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元下修至0.36元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.12元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.66)1.722.913.37
最低值-0.12(-0.12)0.611.582.16
平均值0.35(0.36)1.242.082.85
中位數0.36(0.43)1.221.992.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億79.90億94.61億111.81億
最低值60.87億72.36億78.22億87.67億
平均值62.92億74.92億86.54億98.51億
中位數62.92億74.98億86.81億98.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

