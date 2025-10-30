鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為7.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.52元，其中最高估值0.56元，最低估值0.46元，預估目標價為7.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.56(0.52)
|0.67
|0.73
|最低值
|0.46(0.41)
|0.48
|0.52
|平均值
|0.51(0.47)
|0.58
|0.64
|中位數
|0.52(0.48)
|0.58
|0.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.35億
|87.37億
|94.86億
|最低值
|75.55億
|76.71億
|81.88億
|平均值
|77.59億
|81.89億
|87.76億
|中位數
|77.19億
|82.39億
|86.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|營業收入
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
