鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為7.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.52元，其中最高估值0.56元，最低估值0.46元，預估目標價為7.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.56(0.52)0.670.73
最低值0.46(0.41)0.480.52
平均值0.51(0.47)0.580.64
中位數0.52(0.48)0.580.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值80.35億87.37億94.86億
最低值75.55億76.71億81.88億
平均值77.59億81.89億87.76億
中位數77.19億82.39億86.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.821.190.790.59
營業收入60.05億76.26億93.48億71.39億72.33億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

UMC

台股首頁我要存股
