鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為66.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.15元，最低估值2.99元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.15(3.15)3.463.75
最低值2.99(2.96)3.33.55
平均值3.06(3.03)3.373.65
中位數3.05(3)3.353.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值270.30億284.50億297.93億
最低值265.08億275.15億287.00億
平均值267.78億279.52億292.46億
中位數268.23億280.79億292.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.231.971.752.312.11
營業收入241.24億260.41億303.46億264.15億258.13億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFLEX

