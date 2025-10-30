鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為66.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.15元，最低估值2.99元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15(3.15)
|3.46
|3.75
|最低值
|2.99(2.96)
|3.3
|3.55
|平均值
|3.06(3.03)
|3.37
|3.65
|中位數
|3.05(3)
|3.35
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|270.30億
|284.50億
|297.93億
|最低值
|265.08億
|275.15億
|287.00億
|平均值
|267.78億
|279.52億
|292.46億
|中位數
|268.23億
|280.79億
|292.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.23
|1.97
|1.75
|2.31
|2.11
|營業收入
|241.24億
|260.41億
|303.46億
|264.15億
|258.13億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
