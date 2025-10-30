連鎖餐飲的神隊友 皇家可口前線補給給力
鉅亨網記者張欽發 台北
甫上市的南僑 (1702-TW) 集團子公司皇家可口 (7791-TW) 再次神助援連鎖速食餐飲，合力推出的奶昔產品，剛推出就賣到缺貨，這是此一連鎖餐飲品牌今年首推的新品，目前由單一據點試賣，因為反應熱烈，營銷團隊已評估全面擴大到全台的店舖，以搭配其他商品，衝高來客數。
皇家可口指出，自成立以來，一直以研發創新及跨界結盟等佈局，強化產品競爭力，並擴大目標市場，自有品牌杜老爺甜筒、曠世奇派等產品 30 年來風行全台，今年更一舉推出包括「杜老爺紅豆牛奶 QQ 雪糕」、「杜老爺抺茶紅豆 QQ 雪糕」、「杜老爺甜筒太妃糖起司冰淇淋」及「曠世奇派提拉米蘇雪糕」等產品，帶動今年夏天的冰品營收季季高外，以冰品點心化的思維，皇家可口和全台 2 萬 5000 個連鎖通路結合，讓皇家可口的冰品成為飯後的甜點，為整體用餐體驗劃下完美句點。
皇家可口同時發展急凍熟麵產品，在同樣的零下 18 度冷鏈車隊物流運送下，一次將冰和麵送達連鎖餐飲或連鎖通路等客戶手上，1+1>2 的綜效，令皇家可口今年 9 月單月營收較去年同期成長。
皇家可口指出，皇家可口代工連鎖超商推出香菜口味霜淇淋，已在全省 17 家全家便利商店 (5903-TW) 門市熱銷，針對市場傳言全家之後將推出起司霜淇淋，對此，全家官方僅神秘透露「敬請期待」，惟據悉全家之前就有推出過起司霜淇淋，當時市場口碑爆棚，而該起司霜淇淋也由皇家可口生產。
皇家可口指出，皇家可口的急凍熟麵也持續與連鎖餐飲品牌展開合作，今年 10 月份八方雲集 (2753-TW) 旗下品牌梁社漢排骨看準秋冬季節的熱食熱湯需求，推出「番茄牛三寶麵」，麵條就特別選用皇家可口的「南僑讚岐」急凍熟麵。
在皇家可口獨特的製程工法，保留了日式職人工藝的 Q 彈嚼勁，將麵在廠內煮到最佳狀態後急凍保鮮，緊緊鎖住麵條水分，保有新鮮美味，覆熱後就能完美呈現剛煮好的口感，不只麵體滑順有彈性，更可以和濃郁湯頭完美融合，厚實的北方寛麵讓愛麵一族有更真實滑順的口感，目前梁社漢全省 240 家分店都上市推出「番茄牛三寶麵」，將可挹注皇家可口的營收及獲利。
在獲利表現方面，皇家可口今年上半年每股純益（EPS）達 4.08 元，較去年同期 3.33 元明顯成長，而皇家可口近年來每年均分配現金股息，配發率約在七成左右，若以去年現金股利每股 3.3 元保守推算，並以 2025 年 10 月 30 日收盤價 80.2 元計算，殖利率約達 4.11%，展現穩健的獲利與股東報酬能力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 皇家可口今在台IPO 推升南僑成跨兩岸的「T+T+A」三掛牌公司
- 南僑旗下皇家可口完成上市前競拍 10/28以每股72元IPO
- 南僑轉投資皇家可口10/28上市IPO掛牌 7200張將上市前競拍
- 南僑轉投資皇家可口擬10月下旬IPO 暫訂上市承銷價每股72元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇