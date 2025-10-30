連鎖餐飲的神隊友 皇家可口前線補給給力

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 18:25

南僑旗下皇家可口董事長周明芬(右)及總總經理高長慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇家可口指出，自成立以來，一直以研發創新及跨界結盟等佈局，強化產品競爭力，並擴大目標市場，自有品牌杜老爺甜筒、曠世奇派等產品 30 年來風行全台，今年更一舉推出包括「杜老爺紅豆牛奶 QQ 雪糕」、「杜老爺抺茶紅豆 QQ 雪糕」、「杜老爺甜筒太妃糖起司冰淇淋」及「曠世奇派提拉米蘇雪糕」等產品，帶動今年夏天的冰品營收季季高外，以冰品點心化的思維，皇家可口和全台 2 萬 5000 個連鎖通路結合，讓皇家可口的冰品成為飯後的甜點，為整體用餐體驗劃下完美句點。

皇家可口同時發展急凍熟麵產品，在同樣的零下 18 度冷鏈車隊物流運送下，一次將冰和麵送達連鎖餐飲或連鎖通路等客戶手上，1+1>2 的綜效，令皇家可口今年 9 月單月營收較去年同期成長。

皇家可口指出，皇家可口代工連鎖超商推出香菜口味霜淇淋，已在全省 17 家全家便利商店 (5903-TW) 門市熱銷，針對市場傳言全家之後將推出起司霜淇淋，對此，全家官方僅神秘透露「敬請期待」，惟據悉全家之前就有推出過起司霜淇淋，當時市場口碑爆棚，而該起司霜淇淋也由皇家可口生產。

皇家可口指出，皇家可口的急凍熟麵也持續與連鎖餐飲品牌展開合作，今年 10 月份八方雲集 (2753-TW) 旗下品牌梁社漢排骨看準秋冬季節的熱食熱湯需求，推出「番茄牛三寶麵」，麵條就特別選用皇家可口的「南僑讚岐」急凍熟麵。

在皇家可口獨特的製程工法，保留了日式職人工藝的 Q 彈嚼勁，將麵在廠內煮到最佳狀態後急凍保鮮，緊緊鎖住麵條水分，保有新鮮美味，覆熱後就能完美呈現剛煮好的口感，不只麵體滑順有彈性，更可以和濃郁湯頭完美融合，厚實的北方寛麵讓愛麵一族有更真實滑順的口感，目前梁社漢全省 240 家分店都上市推出「番茄牛三寶麵」，將可挹注皇家可口的營收及獲利。