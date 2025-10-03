南僑轉投資皇家可口擬10月下旬IPO 暫訂上市承銷價每股72元
鉅亨網記者張欽發 台北
南僑 (1702-TW) 轉投資皇家可口 (7791-TW) 旗下冰品與急凍熟麵業務目前在市場有高市占率，將在 10 月下旬上市掛牌交易，皇家可口 將於 10 月 9 日起上市前競價拍賣，競拍底價爲每股 62.61 元，暫訂上市承銷價爲每股 72 元。
皇家可口 2026 年上半年營收 12.68 億元，稅後純益 2.86 億元，年增逾 20%，每股純益達 4.08 元；預計將 10 月下旬上市掛牌交易。
法人估皇家可口在 2025 年的營運經濟規模擴大，獲利成長成長幅度將明顯優於營收的成長幅度，獲利在冰品專利新產品將帶動 B2B 銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，法人評估未來 3-5 年每年將維持雙位數營收成長，同時，皇家可口也規劃再度在桃園擴廠進行產能擴充。
皇家可口在營收結構上，冰品營收 70-80%，急凍熟麵占 20-30%，而第三條急凍熟麵將在 10 月投產，對急凍熟麵的產能等於加倍，在本身建構冷鏈產品供應及配送鏈，加上既有的零售及餐飲通路體系之上，皇家可口董事長周明芬表示，公司也在考量依本身的冷鏈優勢，引進更優勢的產品銷售。
皇家可口成立於 1986 年，目前股本爲 7 億元，因應上市，將發行 1 萬張現增股，其中，7200 張爲競拍，1800 張公開申購，上市時股本爲 8 億元。皇家可口暫訂上市承銷價在每股 65-75 元，募集資金將在償還銀行借款及充實營運資金。皇家可口今天在 興櫃櫃的最後成交價格爲 99 元。
