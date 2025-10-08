鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-08 20:30

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 62.08 億元，月增 11.7%、年增 25.4%，第三季營收 177.73 億元，季減 0.35%，年增 18.9%，優於法說預期；累計前三季營收 529.61 億元則創同期高，年增 21.83%。

研華9月營收月增1成 Q3優預期、前三季創同期高。(鉅亨網資料照))

研華先前法說預估，以平均匯率新台幣 29.1 元兌 1 美元假設，第三季營收估 5.55 億至 5.75 億美元、約新台幣營收約 161.5 億至 167.33 億元，季減 6-9%、年增 8-12%，獲利率方面，毛利率估 39-41%、營益率 15.5-17.5%。

研華表示，9 月營收相較去年同期，以區域別來看，北美成長 42%、歐洲及中國均成長 20%、台灣成長 15%、新興市場成長 45%，日本市場年對年表現持平，而韓國市場仍較去年同期衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 年增 48%、智能服務事業群 (iService) 較去年同期分別增長 48% 及 72%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增 12%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (EIoT) 年增 24%；應用電腦事業群 (ACG)、物聯網自動化事業群 (IAutomation) 為個位數年減。

累計前 9 月來看，北美、歐洲以及台灣分別成長 22-25% 不等，中國成長 14%、新興市場成長 33%。各事業群表現方面，智能系統事業群成長 34%、物聯網自動化事業群成長 15%、智能服務事業群年增 58%。嵌入式事業群則年增 11%，其中嵌入式運算與周邊系統年增 12%，應用電腦事業群年增 10%。