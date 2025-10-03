search icon



研華結盟高通旗下Edge Impulse 推動邊緣 AI 快速開發

鉅亨網記者彭昱文 台北


工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，將與高通旗下邊緣 AI 開發平台商 Edge Impulse 展開策略合作，推動邊緣 AI 快速開發。

cover image of news article
左起為研華嵌入式事業群總經理張家豪與高通芬蘭 RFFE Oy 產品管理副總裁 Zach Shelby。(圖：研華提供)

透過此策略合作，研華可將 Edge Impulse 的直覺式 AI 開發工具預先整合至研華邊緣運算平台，藉此大幅降低 AI 開發門檻，協助企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，進而縮短產品上市時間。


研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，研華把 Edge Impulse 預先整合至研華邊緣運算平台，客戶將能大幅簡化模型開發流程，並從概念驗證無縫轉換至實際導入。

同時，研華的工業規格、多元邊緣運算平台，結合 Edge Impulse 的模型工具可為不同規模的創新者提供了堅實的支撐，推動製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域的創新，並持續引領邊緣 AI 的普及與落地。

未來此合作除了可擴展研華邊緣 AI 生態策略，透過將業界領先夥伴的軟體整合至邊緣運算平台，亦為系統整合商、開發者與企業提供更完整且具彈性的堆疊，加速釋放邊緣 AI 的潛能。

研華高通邊緣運算AI

