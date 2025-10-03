研華結盟高通旗下Edge Impulse 推動邊緣 AI 快速開發
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，將與高通旗下邊緣 AI 開發平台商 Edge Impulse 展開策略合作，推動邊緣 AI 快速開發。
透過此策略合作，研華可將 Edge Impulse 的直覺式 AI 開發工具預先整合至研華邊緣運算平台，藉此大幅降低 AI 開發門檻，協助企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，進而縮短產品上市時間。
研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，研華把 Edge Impulse 預先整合至研華邊緣運算平台，客戶將能大幅簡化模型開發流程，並從概念驗證無縫轉換至實際導入。
同時，研華的工業規格、多元邊緣運算平台，結合 Edge Impulse 的模型工具可為不同規模的創新者提供了堅實的支撐，推動製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域的創新，並持續引領邊緣 AI 的普及與落地。
未來此合作除了可擴展研華邊緣 AI 生態策略，透過將業界領先夥伴的軟體整合至邊緣運算平台，亦為系統整合商、開發者與企業提供更完整且具彈性的堆疊，加速釋放邊緣 AI 的潛能。
