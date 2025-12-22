〈焦點股〉光寶科受惠AI伺服器需求旺 Q4淡季不淡 股價漲逾半根停板

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-22 10:44

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (22) 日隨著大盤回溫，在買盤加持下帶動股價展開攻勢，最高來到 170 元，漲幅逾 6%，受惠於人工智慧伺服器平台持續升級，光寶科預期第四季將呈現年增與季增的雙重成長趨勢，展現淡季不淡的營運韌性 。法人進一步看好明年 AI 相關業務的年成長率將達到 50％ 。

〈焦點股〉光寶科AI伺服器需求強勁 今日漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

光寶科第三季人工智慧相關產品營收占比已突破 20％，在高階電源與電池備援電源等核心產品部分，對人工智慧業務的營收貢獻已接近四成 。為因應強勁的市場需求，光寶科明年資本支出規模預計至少達 70 億元，年增率約 25％ ，預計 2026 年整體產能將比目前放大至 2.5 倍 。

在產品布局方面，專為新一代伺服器機架設計的 33kW 電源產品已投入應用，更高等級的 110kW 產品則規畫搭配未來新平台 。針對散熱需求的液冷解決方案已於今年第四季開始小量送樣或出貨，液冷側車產品也陸續供應給企業客戶 。