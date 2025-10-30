鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-30 14:58

面對全球「2050 淨零排放」的趨勢與挑戰，金融業的影響力日益關鍵。深耕 ESG 領域的第一銀行，日前與國內工業用紙業的領導品牌正隆集團 (1904-TW）簽署了「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案協作備忘錄」。此舉旨在共同推動正隆集團廣大供應鏈廠商的低碳轉型，透過具體的金融支持，攜手國內企業界邁向永續生態圈。

供應鏈低碳大作戰！一銀、正隆攜手「ESG專案融資」。

根據國際碳揭露組織（CDP）的調查，企業營運過程中，高達近八成的碳排放量並非源自企業本身，而是隱藏在錯綜複雜的上下游供應鏈之中。正是瞄準了這個「供應鏈碳排」的巨大難題，第一銀行與正隆的合作專案應運而生。

這項「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」將專門為正隆集團的供應鏈夥伴們提供減碳優惠融資。廠商可依據自身的具體減碳計畫，取得資金的支持，進而加速淨零轉型，建立碳盤查機制並訂定明確的減碳路徑。一銀藉重正隆集團在國內工業用紙領域的領導地位，期待發揮「核心企業母雞帶小雞」的精神，引導產業鏈夥伴共同邁向 2050 淨零排放的目標。

正隆集團自 1959 年成立以來，以造紙與紙業加工為核心，構築了完整的全球產銷版圖，擁有海內外共 5 座造紙廠及 18 座紙器廠。作為國內首家推動產銷智能化的紙業先驅，正隆不僅組建造紙業首例碳中和聯盟，更率先完成工業用紙的碳足跡盤查。憑藉其深厚的氣候治理實力，正隆在今（2025）年光榮登上 CDP 供應商參考評估（SEA）的 A 級名單，成為全球僅 6.22%、共 1394 家入選企業之一，其減碳成果備受國際肯定。