鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為45.4元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.88元上修至2.91元，其中最高估值3.43元，最低估值2.63元，預估目標價為45.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.43(3.28)
|4.49
|4.8
|最低值
|2.63(2.51)
|2.91
|3.21
|平均值
|3(2.88)
|3.51
|4
|中位數
|2.91(2.88)
|3.52
|3.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|239,680,000
|266,280,360
|289,107,610
|最低值
|228,211,000
|231,721,000
|248,050,780
|平均值
|234,084,350
|247,169,870
|266,976,140
|中位數
|234,854,930
|248,016,000
|267,454,080
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.8
|4.93
|7.09
|4.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|232,302,584
|222,533,000
|278,705,264
|213,011,018
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
