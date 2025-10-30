search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為45.4元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.88元上修至2.91元，其中最高估值3.43元，最低估值2.63元，預估目標價為45.4元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.43(3.28)4.494.8
最低值2.63(2.51)2.913.21
平均值3(2.88)3.514
中位數2.91(2.88)3.523.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值239,680,000266,280,360289,107,610
最低值228,211,000231,721,000248,050,780
平均值234,084,350247,169,870266,976,140
中位數234,854,930248,016,000267,454,080

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.84.937.094.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		232,302,584222,533,000278,705,264213,011,018

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯電45.6-0.87%
美元/台幣30.630+0.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty