search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW)、南亞 (1303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、南亞 (1303-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
南亞 (1303-TW)、聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
南亞 (1303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、聯電 (2303-TW)、強茂 (2481-TW)、長榮航 (2618-TW)


5. 投信當日 (29) 賣超的股票
南亞 (1303-TW)、強茂 (2481-TW)、聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
聯電45.6-0.87%
中信金42+0.24%
南亞41.95-0.59%
玉山金30.2+0.67%
元大金34.3-0.15%
強茂85.1-7.30%
長榮航36.25+0.00%
元大高股息37.47+0.92%
元大航太防衛科技23.27+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
南亞

80%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty