鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至45.65元，預估目標價為1475元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.85元上修至45.65元，其中最高估值50.01元，最低估值40.52元，預估目標價為1475元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|50.01(50.01)
|73.08
|80.89
|最低值
|40.52(40.52)
|49.21
|53.15
|平均值
|45.33(45.08)
|60.34
|69.71
|中位數
|45.65(44.85)
|60
|70.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|138,544,000
|200,138,000
|217,671,000
|最低值
|115,878,000
|134,777,000
|164,901,000
|平均值
|130,119,390
|166,311,790
|190,185,570
|中位數
|131,130,000
|165,846,360
|191,400,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.21
|14.11
|11.78
|8.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
