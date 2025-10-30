search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至45.65元，預估目標價為1475元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.85元上修至45.65元，其中最高估值50.01元，最低估值40.52元，預估目標價為1475元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值50.01(50.01)73.0880.89
最低值40.52(40.52)49.2153.15
平均值45.33(45.08)60.3469.71
中位數45.65(44.85)6070.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值138,544,000200,138,000217,671,000
最低值115,878,000134,777,000164,901,000
平均值130,119,390166,311,790190,185,570
中位數131,130,000165,846,360191,400,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2114.1111.788.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,761,29659,194,35656,016,55447,332,739

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
奇鋐1410+6.02%
美元/台幣30.678+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#波段上揚股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#上升三紅K

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty