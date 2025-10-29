鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽客控股(BKNG-US)EPS預估上修至227.23元，預估目標價為6,250.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽客控股(BKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由223.86元上修至227.23元，其中最高估值232.57元，最低估值219.13元，預估目標價為6,250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|232.57(229.41)
|280.72
|333.91
|406.64
|最低值
|219.13(212.98)
|240.69
|271.42
|322
|平均值
|226.26(223.37)
|264.22
|303.11
|360.5
|中位數
|227.23(223.86)
|263.68
|299.34
|354.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|268.89億
|296.51億
|324.28億
|352.18億
|最低值
|263.49億
|280.18億
|303.22億
|330.55億
|平均值
|266.52億
|290.29億
|314.20億
|341.56億
|中位數
|266.77億
|290.68億
|315.51億
|342.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.44
|28.17
|76.35
|117.40
|172.69
|營業收入
|67.96億
|109.58億
|170.90億
|213.65億
|237.39億
詳細資訊請看美股內頁：
繽客控股(BKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
