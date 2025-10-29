search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽客控股(BKNG-US)EPS預估上修至227.23元，預估目標價為6,250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽客控股(BKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由223.86元上修至227.23元，其中最高估值232.57元，最低估值219.13元，預估目標價為6,250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值232.57(229.41)280.72333.91406.64
最低值219.13(212.98)240.69271.42322
平均值226.26(223.37)264.22303.11360.5
中位數227.23(223.86)263.68299.34354.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值268.89億296.51億324.28億352.18億
最低值263.49億280.18億303.22億330.55億
平均值266.52億290.29億314.20億341.56億
中位數266.77億290.68億315.51億342.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.4428.1776.35117.40172.69
營業收入67.96億109.58億170.90億213.65億237.39億

詳細資訊請看美股內頁：
繽客控股(BKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

繽客控股5060.58-1.17%

