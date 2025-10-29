search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.21元下修至1.13元，其中最高估值2.1元，最低估值0.96元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.1(2.1)2.52.9
最低值0.96(0.96)1.011.43
平均值1.28(1.36)1.672.28
中位數1.13(1.21)1.722.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值12.01億14.86億17.68億
最低值10.96億13.28億15.99億
平均值11.67億14.14億16.99億
中位數11.76億14.23億16.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.52-0.42-0.101.950.84
營業收入1.63億3.04億5.93億7.83億9.78億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

相關行情

台股首頁我要存股
MakeMyTrip Ltd80.75-10.2%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty