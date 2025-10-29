鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.21元下修至1.13元，其中最高估值2.1元，最低估值0.96元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.1)
|2.5
|2.9
|最低值
|0.96(0.96)
|1.01
|1.43
|平均值
|1.28(1.36)
|1.67
|2.28
|中位數
|1.13(1.21)
|1.72
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.01億
|14.86億
|17.68億
|最低值
|10.96億
|13.28億
|15.99億
|平均值
|11.67億
|14.14億
|16.99億
|中位數
|11.76億
|14.23億
|16.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|0.84
|營業收入
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
|9.78億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為86.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為175.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇