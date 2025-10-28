鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-28 15:40

受全球能源轉型、AI 革命與電網升級的「三重共振」驅動，國際金屬銅市場迎來持續的資金熱潮，價格飆升逼近歷史高點。倫敦 LME 銅價已突破每噸 1.1 萬美元，上海期貨主力合約站上每噸 88,300 元上方。這強勢表現印證了高盛「銅是未來新石油」的判斷，凸顯其作為影響國家科技競爭力與能源安全的重要戰略資源地位。

銅接棒黃金飆漲！「新石油」明年面臨大短缺 價格還未見天花板。(圖:shutterstock)

然而，供需基本面卻敲響了警鐘。國際銅研究組織（ICSG）預測，2026 年全球銅供應將出現 15 萬噸短缺，這將是三年來首次。加上全球第二大銅礦印尼格拉斯伯格（Grasberg）礦區因事故大幅減產，進一步加劇了全球供應的緊張局勢。

國際長期資金的持續流入，被視為推升全球銅價的主要動力之一。邁科期貨報告指出，當前全球銅庫存呈現出不均衡態勢：紐約銅庫存達多年高位的 34 萬噸，而倫銅庫存 13 萬噸和滬銅庫存 10 萬噸卻處於低點。

這種紐銅的強勢，被市場解讀為美國投資基金正在基於其國內 AI 投資熱潮及國家戰略安全考量，大舉介入銅等相關戰略金屬。這一判斷得到了美國計畫建立目標規模 50 億美元的關鍵礦產基金等行動的佐證，顯示出銅在國家級戰略層面的價值日益凸顯。

在宏觀指標方面，目前倫敦標準的銅金比大致在 2.75，處於歷史極低水平，強烈暗示在金價加速上漲後，銅價有望迎來結構性補漲行情。

從基本面來看，銅正進入一輪結構性緊缺，價格中樞在長期內有望持續抬升。在需求層面，基於全球能源轉型和 AI 革命的雙輪驅動，銅的需求引擎正逐步從傳統工業領域轉向「科技 + 能源」的新興市場，其作為戰略金屬的地位將持續抬升。