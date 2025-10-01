鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-01 10:30

瑩碩 (6677-TW) 與國內合作夥伴共同開發的肺纖維化 P4 學名藥 NTN，除已完成簽署中東市場授權經銷合約，也向美國 FDA 提交簡化新藥申請 (ANDA) 獲同意受理審查，NTN 一旦上市銷售，瑩碩將可享有銷售分潤的挹注。

瑩碩肺纖維化P4學名藥雙喜臨門，獲FDA受理送件、插旗中東市場。(圖：shutterstock)

瑩碩表示，NTN 為一高活性半固體懸浮軟膠囊，由瑩碩完成藥物的配方設計與劑型開發，國內合作夥伴則負責生產製造，雙方共同分擔開發成本，並共享產品在全球上市後的銷售利潤。

瑩碩與策略合作夥伴共同拓展全球市場，NTN 去年簽訂美國授權經銷合約，此次經由當地銷售夥伴通知，向 FDA 遞交的藥證申請獲收件許可，距離取證僅剩最後一哩路。此外，也已向台灣 TFDA 提交藥證申請，目前持續洽談日本與其他區域市場的經銷授權，加速全球取證腳步。