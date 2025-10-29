鉅亨網編輯林羿君 2025-10-29 16:50

美國總統川普周三 (29 日) 表示，他曾威脅要對印度和巴基斯坦徵收 250% 的關稅，以幫助推動解決兩國衝突。他還形容印度總理莫迪是「長相最和善的人」，同時也是一個渴望戰鬥的「殺手」。

另類的和平手段？川普自爆以250%關稅相逼 促成印巴停火。（圖:shutterstock)

川普是在慶州舉行的 APEC 峰會上，向企業領袖發表演說時作出了上述評論。

川普一再聲稱自己解決了這場為期 4 天的武裝衝突，激怒了印度官員，他們否認了川普關於調解的說法。據知情人士透露，莫迪本周缺席了在馬來西亞舉行的區域領導人峰會，因為印度官員擔心川普會再次聲稱是他調停了停火。

印度外交部沒有立即回應置評請求。

今年 5 月，美國副總統范斯與莫迪進行通話，試圖為印巴衝突尋找解決方案，同時國務卿魯比奧也與印度同級官員進行了對話。隨後，印度和巴基斯坦的高級將領們進行了數小時的會談，以達成停火協議，並同意停止戰鬥。

然而，川普在社群諞台 Truth Social 上發文，搶先於兩國宣布了停火消息，激怒了新德里的官員。

川普在本周的亞洲行期間，多次提及他在這場衝突中的角色，並且每次重述都會增添更多細節。

他聲稱，自己曾致電莫迪表示，不能與其做貿易協議，因為印度與巴基斯坦正在戰爭；他也向巴基斯坦撥打了類似的電話。雙方都告訴他：「你應該讓我們打一仗。」

川普表示，他最終威脅要對兩國徵收「250% 的關稅，這意味著你們將永遠無法做生意」。

這位美國總統接著形容印度和巴基斯坦是「強硬的人」，並補充說，莫迪看起來外表最和善、就像是「你會想當作父親」的人，但骨子裡「是一個殺手。」

這場風波，使莫迪與川普之間先前友好的關係惡化。印度也一直未能說服川普降低對其出口商品徵收的 50% 關稅，包括因印度購買俄羅斯石油而施加的罰款。