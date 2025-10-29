鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 06:00

美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。

影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？（圖：Shutterstock）

根據產業內部消息，在制裁生效截止日期 11 月 21 日前，部分石油業者已開始取消涉及上述兩家俄國油企訂單來規避風險。

儘管印度與中國先前長期拒絕配合川普「停止購買俄羅斯石油」的要求，也未理會「不服從將面臨後果」的警告，但近期出現的「遵守制裁」初步跡象仍引發關注。分析師則指出，這可能只是短期觀望，業界正透過中間商、「影子油輪船隊」等複雜規避體系，試圖維持俄羅斯原油的採購與運輸。

印度與中國的動向被視為制裁效果的關鍵。數據顯示，中印兩國每日合計從俄國進口 350 萬至 450 萬桶石油，其中相當比例來自這次被制裁的兩家企業。

能源分析機構 Energy Aspects 原油分析師 Richard Jones 表示，若制裁生效，中印兩國從這兩家俄國企的每日進口量恐將減少 140 萬至 260 萬桶。

印度的處境尤為微妙。一方面，印度長期依賴低價能源進口，且與俄國傳統上友好；另一方面，印度近年與美國戰略關係深化，此前因輸美商品被加徵 50% 關稅，仍試圖修復雙邊關係，而持續購買俄國石油始終是雙方摩擦點。印度最大私人煉油企業信實工業已表態將「調整營運以滿足合規要求」，國有印度石油公司亦稱將遵守所有適用制裁。

印度外交部長蘇傑生周一 (27 日) 間接批評美國制裁「選擇性適用原則」，稱「說教未必被實踐」。

戰略與國際研究中心能源與地緣政治主席 Clayton Seigle 分析指出，印度更難擺脫對俄油依賴，若恢復戰前供應結構，需轉向成本較高的中東、西非或美國原油。此外，印度正與美國談判貿易協議，此前關稅已威脅數百萬就業崗位，減少俄油進口有望被視為釋放善意的籌碼，但總理莫迪年底將接待俄國總統普丁來訪，分析師認為目前調整可能僅為短期戰術，非戰略退縮。

中國的反應同樣關鍵。中國外交部重申「反對單邊制裁」，國有大企業因擔憂次級制裁已盡量合規，但「茶壺煉油廠」等小型獨立煉油廠或透過第三方繼續採購俄油。

史汀生中心中國計畫主任孫韻指出，中國不會拋棄俄國，因脫鉤將衝擊自身經濟。國際危機組織分析師楊威廉提到，中俄可能已私下討論因應措施。

無論中印兩國如何調整，俄國規避制裁的「影子油輪船隊」成為關鍵工具。標普全球數據顯示，這支由 940 艘船隻組成的船隊較去年擴張 45%，歐盟、英美已將數百艘船隻列入黑名單。

Kpler 分析師指出，儘管制裁帶來物流挑戰，俄國仍維持原油出口規模，此前對俄氣工業等企業制裁時，印度煉油廠便透過中間商網絡調整採購。

Kpler 高級分析師徐沐雨預計，新一輪制裁後，俄對中印出口恐延續類似操作，透過改名、調整航線掩蓋來源。