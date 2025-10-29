聞泰喊話荷蘭政府：歸還安世控制權 緩解國際供應緊張
鉅亨網新聞中心
安世半導體（Nexperia）母公司聞泰科技 (600745-CN) 發布聲明，對荷蘭政府強行接管安世半導體控制權的行為發出嚴正譴責與要求，呼籲荷蘭當局立即歸還公司控制權。
聞泰科技在發給荷蘭媒體《金融日報》（Het Financieele Dagblad）的聲明中，直接指責荷蘭政府對公司治理進行政治干預，並要求其「停止干預司法程序」。聞泰科技強調，只有歸還控制權，荷蘭才能開始修復其受損的聲譽，緩解國際緊張局勢，並維護自身及歐洲的經濟安全。
針對荷蘭方面強調接管原因是「公司治理問題」並否認受到美國方面壓力的說法，以及指控前中國籍 CEO 的行為，聞泰科技在聲明中提出了強有力的反駁。
聞泰科技指出，安世半導體去年投資 2 億美元擴建位於漢堡的工廠，證明了公司對歐洲的長期承諾。這一事實與荷蘭方面聲稱的公司治理不善的指控直接矛盾。此外，聞泰科技自收購安世半導體以來，在歐洲多地設有研發與製造中心，僱用數千名員工，近三年研發投入增長超 150%，對當地經濟和產業貢獻巨大。
聞泰科技再次呼籲荷蘭政府，停止對公司和司法程序的干預，以維護國際間正常的商業和經濟秩序，並立即歸還安世半導體的控制權。
