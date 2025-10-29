鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-29 15:16

受到投資人對 AI 投資樂觀情緒提振，日本股市週三 (29 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 首次一舉 51000 點關鍵關卡，終場大漲 2.17% 或 1,088.47 點，報 51,307.65 點，再度刷寫新高紀錄。

〈日股盤後〉AI投資太燃了！日經指數狂飆突破5萬1 愛得萬測試噴漲22%

由於日元走強拖累了大多數非科技股，東興證券 (601198-CN) 終場跌 0.23% 或 7.63 點，報 3,278.24 點，連二日收黑。

日本 AI 概念股表現強勢，輝達供應商愛得萬測試噴漲 22.08%，受惠於晶片測試設備需求強勁，該公司宣布全年獲利預測大幅上修 25%。AI 產業投資大戶軟銀也強漲 3.9%。

根據數據，愛得萬測試今日漲幅為日經 225 指數貢獻 1,077.46 點、貢獻度高居日經指數成分股之冠。

野村證券策略師 Wataru Akiyama 表示，愛得萬測試和軟銀集團這類股票帶動日股走高，目前不清楚這波行情會走多久，當第一波浪潮過去後，上漲動能可能放緩。